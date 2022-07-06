الرقم السري :

138077

من ينتشلني من الأحزان ويطير بي إلى بر الأمان

بيقين أن الله رحمان رحيم، وأنه سيسوق لي الخير ما دمت أدعوه ليلا نهارا. اتصلت بكم أطلب حظي وأتمنى أن تكون لي فرصة أناشد من خلالها زوجا يمحني الحب والأمان. وعلى هذا الأساس سأعرفكم بنفسي وأقول: أنا امرأة تقية في الأربعين من عمري، لكني أبدو أقل من عمري بكثير، حيوية ونشيطة. كما أتمتع والحمد لله بموفور الصحة والعافية، ربة بيت من الطراز الرفيع، موظفة ولي سكنت أحيا به. متعلقة بالحياة أيّما تعلق لا ابتغي سوى أن أجد لي نصيبا أعانق به الاستقرار. إلى جانب رجل يجعلني أعيش أسمى معاني الميثاق الغليظ، لا يهمني سوى أن يكون من العاصمة. ولا يهمني سوى استقامته وصلاح قلبه، أقبله مطلق أو أرمل بأولاد، فقط يكون عاملا مستقرا.

الرقم السري :

138078

سأجعل حياتك تزهر وأفي لك طول العمر

لأن الحياة فرصة واحدة، ولابد أن نعيشها بكل تفاصيلها، قررت اليوم أن أتوقف على العيش وحيدة. وأبحث لي عن زوج يصونني ويهديني حياة كريمة. فلمن يهمه الأمر أقول: أنا امرأة من إحدى ولايات الوسط في العقد الرابع من عمري، مطلقة بدون أولاد. طويلة القامة، حسنة الشكل، وربة بيت من الطراز الرفيع، تربيت على مكارم الأخلاق ولا أبتغي غير الحلال.

أناشد رجلا شهما متشبعا بالأخلاق وحس المسؤولية، رجل لا تهمني ولايته يأخذ بيدي إلى أفق رحب . وعلى قوامة سليمة، رجلا صادقا يكون عاملا مستقرا، سنه لا يتجاوز 65 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد. كما أقبل بمبدأ التعدد بشرط توفير السكن الخاص. كلي أمل ويقين في هذا المنبر. الذي أعرف عن التوفيق الذي يعتبر عملته الأولى والأخيرة، فمن يقصده بإذن الباري لا يخيب.

الرقم السري :

138080

شابة تقية تحلم بحياة هنية.. فمن يكون لها زوجا أمينا

بولاية سطيف نحط الرحال الآن، نعرفكم على شابة في غاية الاحترام، وتحمل مكارم الأخلاق. توسمت خيرا في خدماتنا واتصلت تطلب حظها بإذن الله، أمنيتها زوجا صالحا وصادقا قلبه مفعم بالخير. هي شابة في الـ35 من عمرها، عزباء لم يسبق لها الزواج، أنيقة وجميلة جدا. ملمة بأمور البيت وتدير شؤونه بكل حنكة وتدبّر وصدق نية.

ترغب في الاقتران، وأن يجمعها يجمعها النصيب مع إنسان قادر على المسؤولية، لا تهمها ولايته. سنه لا يتجاوز 50 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، وتعده بالاحترام والحنوّ.

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