شابة طلبت الطلاق فخسرت حياتها بطريقة بشعة!

هزت جريمة بشعة الشارع اللبناني خلال الأيام الأخيرة، حيث أنهى زوج حياة عقيلته أميرة مغنية والتي تبلغ من العمر 30 عاما، في أستراليا.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، طالبت أميرة بالانفصال قبل عام من وقوع الجريمة بسبب تعرضها للإهانة والتعنيف على مدى سنوات.

وإستدرج القاتل الضحية إلى منزله، حيث أنها كانت تنوي السفر إلى لبنان رفقة أطفالها إلا أن جوازات السفر كانت بحوزته.

وعند وصولها المنزل خنق أحمد زوجته ورماها في الخارج متنصلا من فعلته.

وألقي القبض على القاتل في حين تعمل عائلة المغدورة على السفر إلى أستراليا للبقاء مع الأولاد أو استقدامهم إلى لبنان.

وقالت شقيقة الضحية لصحيفة “النهار”، إن أختها سافرت إلى أستراليا منذ 10 سنوات. صبرت، تحملت وأنجبت 3 أولاد.

وأضافت: “عضّت على جرحها وما تحملته من عذابات، سكتت عن تعنيفها. تحملت إهاناته وسوء معاملته لها لم تعد قادرة على تحمل المزيد. اكتفت من الوجع والقهر، وقررت أن تحسم قرارها بالانفصال عنه”.

وتابعت: “وبالفعل، انفصلت أميرة عن زوجها وسكنت بمفردها في حين أنها لم تطلق شرعياً. تقدمت بدعوى طلاق لكنه كان يرفض تطليقها، كانت تريد أن تطلق شرعياً وتحمي نفسها وأولادها”.