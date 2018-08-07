شاب يقتل آخر بطعنات «تورنوفيس» بعد شجار حول ركن سيارة في المسيلة!

خلّف، ليلة أول أمس، شجار بين شابين حول ركن سيارة بالقرب من السوق اليومي بوسط مدينة بن سرور جنوب عاصمة الولاية المسيلة، مقتل شاب في العقد الثالث من العمر يدعى «ب.ل.ع» يقطن بحي القرية.

الضحية دخل في شجار مع الجاني المدعو «ر.س» في العقد الثالث من العمر، ينحدران من مدينة بن سرور حول ركن السيارة، حسب مصادر محلية لـ«النهار»، ليتطور الجدال بينهما إلى شجار جسدي، وفي لحظة غضب ونرفزة من قبل الجاني وجه طعنة بمفك البراغي «تورنوفيس» على مستوى رأس وعين الضحية.

لينقل على جناح السرعة نحو مستشفى بن سرور، ولصعوبة حالته تم تحويله الى مستشفى البشير رزيق ببوسعادة، غير أنه لفظ أنفاسه في الطريق متأثرا بإصابة خطيرة على مستوى العين والرأس، ليحول على مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

الجهات المختصة أوقفت الجاني وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة الشنعاء.