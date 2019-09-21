شاهد : أب بلا رحمة يتعامل مع إبنته الرضيعة بوحشية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأحد الاباء وهو يقوم بتغنيف وضرب إبنته الرضيعة وإرغامها على الوقوف والمشي.

وأظهر الفيديو المتداول اب بلارحمة وهو فلسطيني مقيم في دولة السعودية يحاول إجبار إبنته الرضيعة على المشي، والوقوف على رجليها.

كما أظهر لقطات الفيديو كيف كان والد الطفلة يصفعها على وجهها رغم صغر سنها ورفعها من يدها ليطلقها على الارض.

هذا وقد لاق الفيديو غضب وردود افعال كبيرة لدى رواد منصات التواصل الذين طالبوا بمعاقبة ذلك الوالد الوحش على معاملته الهمجية لإبنته.