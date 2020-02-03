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شاهد المستشفى الذي شيّدته الصين في 8 أيام من الداخل

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شاهد المستشفى الذي شيّدته الصين في 8 أيام من الداخل
بقلم نادية بن طاهر

يبدأ المستشفى الذي شيدته السلطات الصينية في 8 أيام، بإستقبال أولى المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد بالصين، اليوم الإثنين.

وتبلغ طاقة إستعاب المستشفى 1000 سرير، ويهدف تدشينه إلى تعويض نقص الأماكن في المستشفيات المدن الأخرى في إستعاب الماصبين بالفيروس.

وبينت مقاطع فيديو من داخل مستشفى “هوهشنشان” الجديد، إحتواء كل غرفة منه على سريرين، ومكيف ومرافق تهوية تبعث الهواء النقي ومعدات تطهير، ومرحاض منفصل.

ولكل غرفة صندوق بنافذة زجاجية، لتسهيل الحصول على الأشياء بين المريض والطاقم الطبي تجنبا للعدوى.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى فيروس كورونا، إلى 361 شخصا، من بين أكثر من 17 ألف مصاب بالمرض.

وإنتشر هذا الفيروس المعدي، في 24 دولة حتى الآن.

داخل مستشفى هوهشنشان

داخل مستشفى هوهشنشانفي كل غرفة بمستشفى هوهشنشان سريران ومكيف ومرافق تهوية تبعث الهواء النقي ومعدات تطهير، كما يوجد مرحاض منفصل. لكل غرفة صندوق بنافذة زجاجية لتسهيل الحصول على الأشياء بين المريض والطاقم الطبي تجنبا للعدوى. #معا_ضد_كورونا

Publiée par CGTN Arabic sur Lundi 3 février 2020


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=767862

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