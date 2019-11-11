شاهد مرور كوكب عطارد أمام الشمس في ظاهرة فلكية نادرة

يمر اليوم الإثنين، كوكب عطارد أمام الشمس، في ظاهرة فلكية نادرة، تحدث 13 مرة كل 100 عام فقط، حسب موقع “المصرية السعودية”.

ويبدو كوكب عطارد، كنقطة سوداء صغيرة، تمر أمام الشمس ببطء، ويمكن مشاهدته من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصد الظاهرة.

وسيكون عطارد مرئيا من الأرض كنقطة صغيرة، تبدو بحجم لا يتعدى 0.5 بالمئة من حجم الشمس.

وسيتمكن البشر في كل ربوع العالم، متابعة بقعة سوداء صغيرة تعود لكوكب عطارد، تتحرك ببطء عبر الشمس.

ومن المنتظر أن يستغرق العبور حوالي 5 ساعات ونصف، حسب موقع “engadget” الأمريكي.

وينصح خبراء الفلك، باستخدام المعدات الواقية عند رؤية هذا الحدث، حتى لا تتأذى العين.

وكون كوكب عطارد صغير الحجم، فإنه يحتاج إلى إستعمال مناظير أو تلسكوب، مع مرشح شمس، لرؤيته.