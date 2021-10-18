شاهد.. نجم ريال مدريد السابق ويسلي شنايدر يغني “يا الزينة”

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لنجم ريال مديرد والمنتخب الهولندي السابق، ويسلي شنايدر، وهو يغني باللهجة الجزائرية بكل طلاقة.

اللاعب الهولندي ويسلي شنايدر أدى الأغنية الجزائرية الشهيرة يا زينة في حفل زفاف، وكان كل الحاضرين يرددون معه كلمات الأغنية.

وعرفت أغنية “يا الزينة“، لفرقة بابيلون، نجاحا كبيرا منذ صدورها، وانتشرت في كل مكان من العالم، ورددها الجميع حتى الذين لا يدقنون اللغة العربية.

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وحصدت الأغنية، أزيد من 167 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب.

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