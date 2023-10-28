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الرياضة

شايبي ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري المؤتمرات

بقلم محمد لمين صحراوي
شايبي ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري المؤتمرات
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اختير الدولي الجزائري، فارس شايبي، ضمن تشكيلة الأسبوع في منافسة دوري المؤتمرات الأوروبية، بعد تألقه نهاية الأسبوع الفارط، رفقة ناديه أنتراخت فرانكفورت الألماني.

وقاد شايبي، فرانكفورت لتحقيق فوز كبير على هيلسنكي الفنلندي. استقر على سداسية نظيفة، برسم الجولة الـ 3 من دور مجموعات المؤتمر الأوروبي، بتقديمه تمريرتين حاسمتين.

وكشف موقع “هوسكورد” المختص في الاحصاء، عن تشكيلة الجولة الـ 3. لثالث المنافسات الأوروبية، والتي شهدت تواجد اسم لاعب الخضر، الذي يقدم مستويات كبيرة. ويحتل حاليا المركز الـ 2، في قائمة أفضل الممررين لذات المنافسة.

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