شايب يجري لقاءً مع الجالية الجزائرية بمدينة لاهاي

قام كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بزيارة إلى مملكة الأراضي المنحفضة.

وخلال الزيارة أجرى شايب لقاءً، بمدينة لاهاي، مع أعضاء من الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد.

يندرج هذا النشاط في إطار حرص الدولة على التواصل الدائم مع هذه الفئة المهمة من المواطنين.

كما حضر شايب الإعلان الرسمي عن تشكيل جمعية جديدة للجزائريين المقيمين بهذا البلد ولتشجيع إنتظام الحركة الجمعوية للجالية.

وسلط كاتب الدولة الضوء على الجهود المبذولة بتعليمات من السلطات العليا للبلاد من أجل تعزيز روابط الجالية مع الوطن الأم واشراكها في جميع الجوانب المتعلقة بتنمية البلد.

ونوه شايب بالمبادرات التي تحملها كفاءاتنا المقيمة في دولة الإقامة والدور الملموس التي من شأنها أن تلعبه في تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين الجزائر والأراضي المنخفضة.

ولقد سمح الإطار التفاعلي لهذا اللقاء بالتطرق إلى مختلف المبادرات والقرارات الملموسة المتخذة لصالح أعضاء جاليتنا المقيمة بالخارج والتي كانت محل استحسانها.

بالإضافة إلى الاستماع لمختلف الاراء والانشغالات على سبيل دراسة سبل حلها تباعا بما يلبي احتياجات جاليتنا بديار المهجر.