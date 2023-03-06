شبيبة الساورة تتعرف اليوم على منافسها في البطولة العربية

يتعرف فريق شبيبة الساورة، مساء اليوم بداية من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، على منافسه في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” على هامش قرعة الدورين الأول والثاني. بالعاصمة السعودية الرياض.

وسيعرف الدور الأول، الذي سيبدأ منه “نسور الجنوب” تواجد 24 فريقا. وتلعب لقاءاته بنظام خروج المغلوب، بمشاركة 11 فريقا من قارة آسيا و7 من إفريقيا (من بينهم الشبيبة). إلى جانب 5 فرق وجه لهم الاتحاد العربي الدعوة للمشاركة.

وتلعب لقاءات هذا الدور ذهابا وإيابا ما بين الـ 13 مارس الجاري والـ 16 أفريل المقبل.

قائمة أندية الدور الأول:

شبيبة الساورة، الجيش الملكي (المغرب)، طلائع الجيش (مصر)، الصفاقسي والاتحاد المنستيري (تونس)، نادي الشباب (السعودية)، قطر والسد ( قطر) نادي الوحدة (الإمارات)، السيب والنهضة (عمان) شباب الأردن (الأردن)، القوة الجوية (العراق)، المحرق والمنامة ( البحرين) نادي تشرين (سوريا) شباب الخليل (فلسطيني)، نادي البرج (لبنان)، نواذيبو (موريتاني) الاتحاد وأهلي طرابلس ( ليبيا)، الهلال والمريخ (السودان) والكويت الكويتي، وفحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.