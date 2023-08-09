شبيبة القبائل تعلن فسخ عقد حذيفة عرفي
بقلم محمد.ل
أعلنت إدارة شبيبة القبائل، أمس الثلاثاء، رسميا عن فسخ عقد لاعبها، حذيفة عرفي.
وكشفت إدارة الكناري، في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” بأنها توصلت إلى اتفاق مع صاحب الـ 22 ربيعا بطريقة ودية.
كما تمنى مسؤولو الشبيبة حظا موفقا للاعب في باقي مشواره الكروي.
وكانت الإدارة القبائلية قد أعلنت مساء أول أمس الاثنين، عن فسخ لاعبين آخرين ويتعلق الأمر بكل من ولد حمو وشرايطية.
La JSK annonce la résiliation à l’amiable du contrat de son désormais ex-joueur Arfi Hodeifa.
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière.#𝗩𝗶𝘃𝗲𝗝𝗦𝗞 #𝗔𝗹𝗹𝗲𝘇𝗹𝗲𝘀𝗷𝗮𝘂𝗻𝗲𝘀 #mobilis #preseason
🔰💪💚💛 pic.twitter.com/Fk7k0qgHeY
— JS Kabylie (@jsk_tweet) August 8, 2023
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