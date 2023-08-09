شبيبة القبائل تعلن فسخ عقد حذيفة عرفي

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، أمس الثلاثاء، رسميا عن فسخ عقد لاعبها، حذيفة عرفي.

وكشفت إدارة الكناري، في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” بأنها توصلت إلى اتفاق مع صاحب الـ 22 ربيعا بطريقة ودية.

كما تمنى مسؤولو الشبيبة حظا موفقا للاعب في باقي مشواره الكروي.

وكانت الإدارة القبائلية قد أعلنت مساء أول أمس الاثنين، عن فسخ لاعبين آخرين ويتعلق الأمر بكل من ولد حمو وشرايطية.