شبيبة القبائل تنهي تربص تيكجدة وتسافر هذا الأحد إلى تونس

أنهى فريق شبيبة القبائل، أمس الخميس، تربصه الذي أقيم بأعالي تيكجدة، قبل موعده المحدد.

وكان من المقرر أن يتواصل تربص الشبيبة الذي انطلق يوم الـ 13 أوت الجاري، إلى الـ 23 من الشهر ذاته، إلا أن المدرب بوزيدي، قرر توقيفه أمس.

وأعلنت إدارة الشبيبة في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن رفقاء بوعالية، خاضوا آخر حصة صبيحة أمس، بتيكجدة قبل التوجه مباشرة إلى تيزي وزو

ومنح بوزيدي، حسب ذات المصدر، لاعبيه يومين راحة من أجل الاسترجاع، قبل العودة بعد غد الأحد، إلى تونس، لخوض ثاني تربص تحضيري تحسبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.