شبيبة القبائل تهنئ المولودية بعيدها الـ 102

هنأت إدارة شبيبة القبائل، نظيرتها مولودية الجزائر، بمناسبة احتفال هذا الأخير، بالذكرى الـ 102 لتأسيسه.

وبعثت إدارة الكناري بتهانيها إلى عميد الأندية الجزائرية، عبر منشور أطلقته في حسابها الرسمي على “تويتر”، بعد أيام فقط من تهنئة المولودية للشبيبة بالذكرى الـ 77 لتأسيسها.

للإشارة فإن فريق مولودية الجزائر، يحتفل اليوم الاثنين المصادف لـ 7 أوت، بعيد تأسيسه الثاني بعد المئة.

Amuli ameggaz Mouloudia d’Alger

💚💛 ❤️💚#mobilis #𝗩𝗶𝘃𝗲𝗝𝗦𝗞 #𝗔𝗹𝗹𝗲𝘇𝗹𝗲𝘀𝗷𝗮𝘂𝗻𝗲𝘀 pic.twitter.com/kmv3q9sA4h

— JS Kabylie (@jsk_tweet) August 7, 2023