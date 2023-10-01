شبيبة القبائل تواجه برج منايل وديا

برمج المدرب المؤقت لفريق شبيبة القبائل، محمد لاسات، لقاء ودي، غدا الاثنين، ستجمع التشكيلة بنظيرتها شباب برج منايل.

وأعلنت إدارة الكناري في حسابها الرسمي على منصة “X” عن برمجة لقاء ودي غدا الاثنين، بداية من الساعة 16:00، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، أمام برج منايل.

وللإشارة فإن المباراة التي برمجها مساعد بوزيدي، الذي أقيل صبيحة اليوم من تدريب الشبيبة. بسبب سوء النتائج، تدخل في إطار الاستعدادات لقمة الجولة الـ 4 التي ستجمع الفريق باتحاد العاصمة السبت القادم.