إعــــلانات
الرياضة

شبيبة القبائل تواجه برج منايل وديا

بقلم محمد.ل
شبيبة القبائل تواجه برج منايل وديا
  • 17
  • 0

برمج المدرب المؤقت لفريق شبيبة القبائل، محمد لاسات، لقاء ودي، غدا الاثنين، ستجمع التشكيلة بنظيرتها شباب برج منايل.

وأعلنت إدارة الكناري في حسابها الرسمي على منصة “X” عن برمجة لقاء ودي غدا الاثنين، بداية من الساعة 16:00، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، أمام برج منايل.

وللإشارة فإن المباراة التي برمجها مساعد بوزيدي، الذي أقيل صبيحة اليوم من تدريب الشبيبة. بسبب سوء النتائج، تدخل في إطار الاستعدادات لقمة الجولة الـ 4 التي ستجمع الفريق باتحاد العاصمة السبت القادم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/Vpp9l
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر