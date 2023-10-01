شبيبة القبائل تواجه برج منايل وديا
بقلم محمد.ل
برمج المدرب المؤقت لفريق شبيبة القبائل، محمد لاسات، لقاء ودي، غدا الاثنين، ستجمع التشكيلة بنظيرتها شباب برج منايل.
وأعلنت إدارة الكناري في حسابها الرسمي على منصة “X” عن برمجة لقاء ودي غدا الاثنين، بداية من الساعة 16:00، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، أمام برج منايل.
وللإشارة فإن المباراة التي برمجها مساعد بوزيدي، الذي أقيل صبيحة اليوم من تدريب الشبيبة. بسبب سوء النتائج، تدخل في إطار الاستعدادات لقمة الجولة الـ 4 التي ستجمع الفريق باتحاد العاصمة السبت القادم.
𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮𝗹
Une rencontre amicale, mettant aux prises la JS Kabylie et la JS Bordj Ménaïel, aura lieu demain après-midi à 16h00, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.#𝗩𝗶𝘃𝗲𝗝𝗦𝗞 #𝗔𝗹𝗹𝗲𝘇𝗹𝗲𝘀𝗷𝗮𝘂𝗻𝗲𝘀 #mobilis #jskdigitalcom
🟢🟡 pic.twitter.com/rvu3DF7XSA
— JS Kabylie (@jsk_tweet) October 1, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/Vpp9l