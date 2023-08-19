شبيبة القبائل في تربص بطبرقة التونسية إلى غاية الـ 6 سبتمبر

أعلنت إدارة شبيبة القبائل اليوم السبت، عن فترة تربصها التحضيري الثاني من نوعه، تحسبا للموسم الكروي الجديد، والذي سيقام بمدينة طبرقة بتونس.

وفي تغريدة أطلقتها إدارة الكناري، عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر” قالت، إن تربص طبرقة سينطلق غدا الأحد، الـ 20 أوت الجاري، ويستمر إلى غاية الـ 6 سبتمبر المقبل.

مشيرة إلى أن تشكيلة الفريق ستسافر غدا الأحد نحو مدينة عنابة، على أن تلتحق بتونس في صبيحة اليوم الموالي.

كما أبرزت بأن الفريق سيقيم بنفدق “La Cigale Hôtel Spa & Golf” بمدينة طبرقة.

للإشارة فإن إدارة الشبيبة كانت قد قررت بالتشاور مع المدرب يوسف بوزيدي، توقيف تربص الفريق بتيكجدة قبل موعده المحدد، وبرمجة تربص جديد بتونس استعدادا للموسم الجديد.

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En prévision de son second stage de préparation d’intersaison, qui se déroulera du 20 Août au 06 Septembre, la JSK ralliera la ville d’Annaba au cours de la journée de demain, avant de regagner la Tunisie Lundi matin pour prendre ses… pic.twitter.com/YZiMtnpxHl

— JS Kabylie (@jsk_tweet) August 19, 2023