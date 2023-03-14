شتموا المهاجرين والأفارقة.. مجهولون يشوهون مسجدا في فرنسا

بعد استهداف مسجدين بعلامات عنصرية في منطقة بوردو بفرنسا، الأسبوع الماضي. جاء دور مسجد تالنس لاستقبال زيارة مؤلفي هذه العلامات المعادية للإسلام.

وتم رسم علامات عنصرية على الواجهة الخارجية لهذا المسجد، وكتبت عبارات مثل “دعهم يجتمعون في إفريقيا”. علاوة على ذلك، فإن مكان العبادة هذا ليس المكان الوحيد الذي تستهدفه هذه الأعمال.

في نهاية الأسبوع الماضي، وبالتحديد 10 مارس، تعرض مسجد آخر لنفس الفعل العنصري. وهو مسجد الفاروق دي بيساك في جيروند. وأتاحت الصور التي تم تسجيلها بكاميرات المراقبة لدار العبادة هذا تحديد وقت الحادث في الساعة 1:35 صباحًا.

على جدران مسجد بيساك ، يمكن قراءة عدة كلمات ، بما في ذلك “من باريس إلى سينون، إعادة الهجرة”.

وندد رئيس جمعية مسلمي بيساك ، عبد الرحمن رضوان، بـ “تصعيد الأعمال التي تُرتكب ضد المساجد مع الإفلات من العقاب”. معربا عن قلقه من تكاثر هذه العلامات على مستوى دور عبادة المسلمين.

ويواصل عبد الرحمن رضوان أن يوم تزامن الأحداث مع صلاة الجمعة لم يتم اختياره عشوائياً

إذا رحب رئيس مسجد بيساك بـ “رد الفعل الكريم للغاية” للوالي جويوت يوم الجمعة ، فإنه يكشف أن مكان العبادة قد تدهور مرة أخرى في اليوم التالي ، خلال الليل من الجمعة إلى السبت “، عقب البيان الصحفي الصادر عن المحافظة: “أراد مؤلفوهم إظهار إفلاتهم من العقاب وأنهم لا يخشون الإجراءات القانونية”.

وكان مسجد بيساك في مرمى اليمين المتطرف منذ إجراءات الإغلاق التي بدأت العام الماضي من قبل المحافظة. والتي تم استبعادها أخيرًا في مجلس الدولة الفرنسي.