شتي يراهن على التألق مع الوداد لطرق أبواب الخضر من جديد

يراهن الدولي الجزائري، إلياس شتي، على التألق مع ناديه الجديد الوداد البيضاوي المغربي، من أجل خطف أنظار الناخب الوطني، جمال بلماضي، والعودة من جديد إلى تشكيلة الخضر.

واندمج أول أمس، شتي، في تدريبات ناديه الجديد، الذي انضم إليه الصائفة الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده من طرف ناديه السابق أونجي الفرنسي.

وأفاد موقع “رصد” المغربي، نقلا عن موقع “شوف تي في” بأن شتي. عبر عن سعادته الكبيرة بالتحاقه بالوداد، مؤكدا أنه فضل التعاقد مع الفريق الأحمر من أجل العودة إلى المنتخب الجزائري مستقبلا.

وأضاف لاعب الخضر، أنه لم يتردد في قبول عرض الوداد، مباشرة بعدما تلقى اتصالا من رئيس الفريق الأحمر سعيد الناصيري.

للإشارة فإن شتي، وقع عقدا لـ 3 سنوات مع نادي الوداد البيضاوي، بعد تجربة فاشلة في “الليغ1” الفرنسية مع أونجي.