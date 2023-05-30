بسبب فضيحته الأخلاقية.. أنجي يفسخ عقد شتي!

أعلنت إدارة نادي أنجي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، رسميا عن فسخ عقد لاعبها الدولي الجزائري، إلياس شتي.

وكشفت إدارة الفريق الذي نزل رسميا إلى الليغ2 الفرنسية، في بيان عبر موقعها الالكتروني، بأن سبب فسخ عقد شتي، يرجع إلى فضيحته الأخلاقية، التي اعترف بها شخصيا.

يذكر أن لاعب شبيبة القبائل السابق. وقّع عقدا لـ 4 سنوات مع أنجي، صيف 2022، غير أن إدارة الفريق قررت التخلي عنه. بعد تورطه في فضيحة أخلاقية تتعلق بـ”الإعتداء الجنسي” على فتاة بإحدى الملاهي الليلية.