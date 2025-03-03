شراكة جزائرية صينية لتصنيع قطع غيار السيارات

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، على مراسم توقيع مشروع شراكة “GIS” بين كل من الشركة الوطنية للأنابيب وتحويل المنتجات المسطحة “ANABIB”، فرع الشركة الوطنية لصناعة الحديد “SNS”، وشركة “Auto Lumière SARL” الصينية، المتخصصة في صناعة قطع غيار السيارات.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء شركة مختلطة لصناعة قطع غيار السيارات في الجزائر. على مستوى وحدة “PTS” بالرغاية - الجزائر العاصمة، من خلال إنتاج مصابيح السيارات وتصنيع المصدات. كمرحلة أولى من الإنتاج ليتم توسيع نطاق الإنتاج لاحقًا ليشمل لواحق وأجزاء إضافية للسيارات. مما يعزز قدرة الجزائر على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وخلال مراسم التوقيع، ثمن وزير الصناعة، سيفي غريب، هذه الخطوة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس سياسة الحكومة. في دعم الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تحويل التكنولوجيا وتطوير المنتج الوطني الصناعي.

كما أشار غريب إلى أن هذه المبادرة ستلعب دورًا محوريًا في تقليل الاعتماد على الاستيراد. من خلال توفير قطع غيار ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مما سيساعد في تطوير قطاع تصنيع السيارات في الجزائر.

من جهتهم، أعرب ممثلو شركة Auto Lumière SARL عن التزامهم بنقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى الجزائر. مشيرين إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الصناعية بين الجزائر والصين.

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