شرطة عين الدفلى.. تستذكر مآثر الرئيس هواري بومدين

أخبار الجزائر
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شرطة عين الدفلى.. تستذكر مآثر الرئيس هواري بومدين
بقلم أحمد مراح

نظّمت مصالح أمن ولاية عين الدفلى بالتنسيق مع مديرية المجاهدين لذات الولاية، ندوة تاريخية عن حياة الرئيس الراحل هواري بومدين.

حيث خصّصت الندوة للحديث حول مآثر وخصال الرئيس في مساره الثوري والرئاسي كرئيس للجمهورية الجزائرية بعد الإستقلال.
الندوة خلدت نضال الرجل مع الحديث عن حياة المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف في تلك الفترة.
حضر الندوة التاريخية، إطارات من مصالح أمن الولاية و الدرك الوطني ومجاهدين سايروا فترة حكم الرئيس هواري بومدين للدولة الجزائرية.
الهدف من الندوة جاء تخليذا للذكرى 39 لوفاته المصادفة لـ 27 من شهر ديسمبر 1978.

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