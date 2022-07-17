شرطي ينقذ فتاة من الغرق بشاطيء الأصيل في بومرداس

أوقفت شرطة أولاد هداج بولاية بومرداس، صاحب محل لتصليح الدراجات النارية. يستغله لترويج المخدرات والمشروبات الكحولية.

وفي هذا السياق، نبّهت ذات المصالح في بيان لها، قيام أحد الأشخاص الذي يعمل بأحد محلات تصليح الدراجات النارية بترويج الأقراص المهلوسة و المخدرات.

حيث و بعد التأكد من مزاولة نشاطه المحظور مستغلا محله التجاري لتمويه مصالح الأمن. تم الترصد له و إلقاء القبض عليه متلبسا بحمله للمخدرات (الكيف المعالج)، وكمية من الأقراص المهلوسة، كانت بصدد الترويج.

بالإضافة إلى كمية من المشروبات الكحولية التي كانت مخبأة داخل المحل، مع إسترجاع مبلغ مالي من عائدات بيع تلك السموم.

كما تم في العملية توقيف شخصين تترواح أعمارهما ما بين 24 سنة و 27 سنة و تحويلهما قصد التحقيق معهما في قضية المخدرات، و إستغلال المحل لتسميم عقول الشباب خاصة منهم مالكي الدراجات النارية.

هذا و بعد استكمال الإجراءات القانونية بسماع الأقوال و مواجهة المشتبه فيهم بالأدلــــة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.

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