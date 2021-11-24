شرفة يؤكد إنخراط قطاعه في برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالإنعاش الإقتصادي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، على إنخراط قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي. الذي بادر به رئيس الجمهورية عبر مرافقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

كما أكد الوزير خلال أشغال جلسة عامة بمجلس الأمة الأمر رقم 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.

وبخصوص التدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. قال الوزير أن هذه التدابير الاستثنائية هي استجابة من رئيس الجمهورية. لإحدى التوصيات التي خلصت إليها اللقاءات التي جمعت ممثلي القطاعات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وتهدف إلى توفير الظروف التي من شأنها أن تساهم في إعطاء دفع قوي لعجلة الاقتصاد الوطني.

كما قال شرفة أن هذه الإجراءات ستساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة. وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. بعدما تعذر عليهم القيام بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19.

كما أنها ستمكن الـمؤسسات من مواصلة نشاطها الإقتصادي والحفاظ على مناصب العمل وأداة الإنتاج الوطنية.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات المتضمنة في هذا المشروع ستمكن المكلّفين المدينين بتسوية وضعياتهم بعد تسديد الإشتراكات الأساسية. والإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير، مذكرا بأن هذه الإجراءات سارية إلى غاية 31 جانفي 2022.

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كما يذكر أن يوسف شرفة إستلم مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. خلفا لعبد الرحمان لحفاية.

وجرت مراسم تسليم وإستلام المهام بمقر الوزارة، كما تمت بحضور إطارات الوزارة والهيئات تحت الوصاية.

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