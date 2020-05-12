شركة تويوتا تتوقع تراجع أرباحها بنسبة 80 بالمائة

كشفت شركة “تويوتا موتور” اليوم الثلاثاء، أنها تتوقّع أن تتراجع أرباحها بنسبة 80 بالمائة لتصل لأدنى مستوى في تسع سنوات بعد أن نال فيروس كورونا من الطلب العالمي للسيارات.

ويتوقع القطاع أن يكون محدودا بسبب تعطل سلاسل الإمداد وإجراءات التباعد الإجتماعي الواجب إتباعها بالمصانع، إضافة لضعف الطلب.

وأضافت الشركة حسب ما نقلته وكالة “رويترز”، أن تداعيات فيروس كورونا قد يتسبب في خسارة الوظائف والمخاوف بشأن إتفاق المستهلكين على مشتريات كبيرة لسلع كالسيارات.

وتتوقع “تويوتا” وهي من أكثر شركات صناعة السيارات ربحية في العالم، أن تتكبد إنخفاضا في المبيعات العالمية للسيارات يصل إلى 13.95 مليار دولار هذه السنة.