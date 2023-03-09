شركة Algérie Ferries تكشف تفاصيل تعويض التذاكر غير المستعملة

أصدرت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، بيانا صحفيا، شرحت فيه الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المسافرين لتعويضهم في تذاكرهم غير المستعملة أثناء جائحة كورونا.

وكانت شركة Algérie Ferries قد أعلنت أمس الأربعاء، أنه تم تمديد الموعد النهائي لعملية تعويض التذاكر غير المستعملة حتى 31 ماي 2023.

كما أكدت الشركة الوطنية للنقل البحري، بأن التذاكر غير المستخدمة بسبب أزمة كورونا، مؤهلة لتعويض ثمنها بالكامل.

هذه الإجراءات الواحب اتباعها لتعويض قيمة التذاكر غير المستخدمة

قالت الشركة الوطنية للنقل البحري، إن المسافرين الذين لم تتم معالجة تذاكرهم غير المستعملة في فترة كوفيد COVID19، بأن وقت المعالجة قد تم تمديده حتى 31/05/2023 .

وبالنسبة لأي شكوى، دعت شركة Algérie Ferries الركاب المعنيين، لإرسال شكاويهم إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

كما أوضحت ذات الشركة أنه يجب على المعنيين إرفاق شكاويهم بالمستندات التالية:

1-نسخة من التذكرة (قسيمة الذهاب و / أو العودة)

2-نسخة طبق الأصل من الصفحة الأولى لجواز سفر المسافر الرئيسي.

3-نسخة من كشف الحساب المصرفي (RIB) .

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