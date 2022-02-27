صدور شروط الاستفادة من منحة البطالة على الجريدة الرسمية

صدر اليوم الأحد، في العدد 11 من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

والتي جاءت كالتالي:

1- الجنسية الجزائرية والإقامة بالجزائر من بين شروط الاستفادة من منحة البطالة.

2- منحة البطالة موجهة للبطالين الذين أعمارهم بين 19 و40 سنة.

3- منحة البطالة موجهة للمسجلين كبطالين طالبي شغل لأول مرة لدى مصالح وكالة التشغيل.

4-يجب على المستفيد من منحة البطالة أن لا يتوفر على دخل هو أو زوجته.

5 – على المستفيد من منحة البطالة أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

6- على المستفيد من منحة البطالة أن لا يكون قد استفاد من أحد برامج الادماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

7-المحبوسون الذين استوفوا عقوبتهم وتتوفر فيهم الشروط يمكنهم الاستفادة أيضا من منحة البطالة.

8-الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة يخضع لعدة شروط منها تجديد التسجيل بوكالة التشغيل الاستجابة لاستدعاءاتها.

9-عدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلات طالب العمل من بين شروط الإبقاء على منحة البطالة.

ويترتب عن التصريح الكاذب أو تزوير الوثائق للاستفادة من منحة البطالة وقف دفعها واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق.

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كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، عن قيمة وموعد صب منحة البطالة.

وقال الرئيس تبون، في إجابته على أسئلة الصحفيين، أنها تقدر بـ13 ألف دج، وسيتم صبها بداية من شهر مارس القادم.

وأورد الرئيس تبون: “كنا أول دولة بعد أوروبا، تأسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم. حيث تقدر بـ13 ألف دينار جزائري، وسيتم صبها إبتداء من شهر مارس، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022”.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس تبون، إن الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس.

مشيرا من جهة أخرى، إلى أن الديموقراطية تبنى بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة.

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