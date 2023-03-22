شعيبي: “أعلم أن الأنصار ينتظروننا وسنقدم كل شيء من أجلهم”

جدد الوافد الجديد على تشكيلة المنتخب الوطني، فارس شعيبي، فخره بقرار تمثيل الخضر، مؤكدا وعيه بالمسؤولية التي تنتظره من أجل تشريف ثقة الجماهير.

وفي تصريحات له أمس الثلاثاء، على هامش “المنطقة المختلطة” بمركز سيدي موسى، أين يحضر الخضر، لمواجهة الغد أمام النيجر، في تصفيات “كان” 2023، قال شعيبي: “صراحة أشعر بالفخر وأنا سعيد للغاية..انتظرت هذه اللحظة كثيرا”.

وبخصوص اندماجه رفقة المجموعة، أوضح نجم نادي تولوز الفرنسي، بأن الأمور مرت بطريقة رائعة، لاسيما في ظل تواجد عدد كبير من الجدد.

كما أشاد شعيبي، بالاستقبال المميز الذي حظي به الجدد من طرف القدامى في تربص سيدي موسى، موضحا بأنهم سهلوا اندماجهم.

وفي المقابل، كشف لاعب الخضر، عن فحوى الاجتماع الذي عقده الناخب الوطني جمال بلماضي ورئيس الفاف جهيد زفيزف مع الجدد، مبرزا بأن الثنائي شرح لهم مشروع المنتخب والتحديات والأهداف المسطرة.

أما بخصوص أنصار الخضر، قال شعيبي: “أشكر الجماهير الجزائرية على الدعم الذي يمنحونه لنا..أعلم بأنهم ينتظروننا وسنقدم كل شيء من أجلهم”.