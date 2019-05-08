شكيب خليل: علينا تعلم الإنجليزية إذا أردنا الخروج من التبعية الفرنسية

دعا الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، المتعاملين الإقتصاديين والمسؤولين الجزائريين، إلى تعلم الإنجليزية، لتحقيق النجاح الإقتصادي والخروج من التبعية لفرنسا.

وقال شكيب خليل، إن الخروج من التبعية الفرنسية تتطلب عزيمة سياسية، مشيرا إلى أن متعاملين اقتصاديين جزائريين حضروا ملتقى اقتصادي

بواشنطن كانوا يتحدثون الفرنسية لأنهم لا يتقنون الإنجليزية، رغم أن هذه اللغة لم يتحدث بها أحدث بالملتقى غيرهم هم،

متسائلا كيف يمكن أن نطور علاقاتنا بأمريكا والمتعاملين الأمريكيين، ونحن لا نعرف حتى الحديث بلغتهم، وأكثر من ذلك نتحدث الفرنسية

التي لم تستعمل أصلا واشنطن ولا في أمريكا عامة، معتبرا ذلك إشكالا عويصا، مشيرا إلى أن وراء هذه التبعية العمياء

أشخاصا لهم مصالح، مضيفا بأن كل الدول الناجحة تحسن اللغة الإنجليزية، وبالمقابل فإن كل الدول غير الناجحة تتقن الفرنسية

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/officielchakibkhelil/videos/841514246205140/