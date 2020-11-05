شنين يعزي عائلة المرحوم المجاهد لخضر بورقعة

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة إلى عائلة المرحوم المجاهد لخضر بورقعة، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء إثر إصابته بفيروس كورونا.
وفي برقية تعزية بعثها شنين إلى عائلة الفقيد، قال فيها:”بنفس راضية بقضاء الله وقدره وقلب يملأه الحزن والأسى،
تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد لخضر بورقعة الرائد في صفوف جيش التحرير الوطني،
الذي وافته المنية والتحاقـه بالرفـيق الأعلى بعد مسيرة حافلة بالجـهاد في سبيل سـيادة الجزائر وتحـريـر شعـبها من براثين الاستعمار الغاشم.”
وأضاف رئيس المجلس:”لقد التحق اليوم المجاهـد لخضر بورقـعة برفـقاء دربه بعد أن قـدم زهرة شبابه فداء للوطن ونافح من أجل عزة الجزائر وسؤددها، وتـشاء الأقدار أن تقبض روحه الطاهرة في مثل هذا الشهر المبارك الذي يجسد رمز ثورتنا المجيدة.”
وواصل شنين:”وأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتـقـدم باسمي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني،
إلى كافة أعضاء أسرته الكريمة بأخلص التعازي وأبلغ عبارات المواساة، رافعا أكـف التضرع إلى العـلي القدير، راجيا منه تعالى أن يتغمد روح الفـقـيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه ورفاقه جميل الصبر والسلوان.”
” وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ” صدق الله العظيم.”
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