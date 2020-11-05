شنين يعزي عائلة المرحوم المجاهد لخضر بورقعة

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة إلى عائلة المرحوم المجاهد لخضر بورقعة، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفي برقية تعزية بعثها شنين إلى عائلة الفقيد، قال فيها:”بنفس راضية بقضاء الله وقدره وقلب يملأه الحزن والأسى،

تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله المجاهد لخضر بورقعة الرائد في صفوف جيش التحرير الوطني،

الذي وافته المنية والتحاقـه بالرفـيق الأعلى بعد مسيرة حافلة بالجـهاد في سبيل سـيادة الجزائر وتحـريـر شعـبها من براثين الاستعمار الغاشم.”