شيتور: تركيب 100 ألف سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية السنة المقبلة

أكد وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، على الضرورة الملحة للبلاد لتحديد مصادر توفير الطاقة التي يمكن أن تعتمد عليها من أجل انتقال طاقوي ناجح.

و أضاف الوزير خلال لقاء مع الحركة الجمعوية بمقر الوزارة أمس الخميس، أنه لا بد من ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في قطاعي السكن والنقل، مضيفا أنها تمثل وحدها 80 بالمائة من الطاقات المستهلكة، مشيرا إلى أن ذلك ضخما، خصوصا أن الأمر لا يتعلق بقطاعات منتجة.

وكشف الوزير في ذات السياق، أن الجزائر تستهلك نحو طن من النفط لكل مسكن أو ما يعادل 10 مليون طن لكل 10 آلاف مسكن، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، مذكرا بأن الدولة تطمح إلى وضع 100 ألف وحدة خلال العام المقبل.

وأفاد شيتور، أن الجزائر تستورد حوالي مليوني طن من الوقود لاحتياجات النقل والتي تكلف الجزائر نحو ملياري دولار، مقترحا حظر السيارات التي تستهلك الكثير من الوقود.