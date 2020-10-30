شيخي: فرنسا أخذت عظام الجزائريين واستخدمتها بصناعة الصابون وتصفية السكر

تحدث مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي عن مسألة استعادة رفات المقاومين الجزائريين.

وقال شيخي “صحيح أن هناك تقديرات قامت بها مجموعة من الباحثين لكن العدد يظل غير دقيق”.

وأفاد أن العملية تمت على فترات مختلفة، وطالت الكثير من الجزائريين فضلا عن كون الكثير من هذه الرفات قد أتلف.

فبعد ارتكاب فرنسا لمجازرها –يضيف- حولت الكثير من عظام الجزائريين الذين تم تقتيلهم إلى مرسيليا لاستخدامها بصناعة الصابون وتصفية السكر.

علاوة على أن مصير الكثير من الرفات يظل مجهولا إلى غاية الآن وهو ما يعني أن العمل في هذا الصدد لا بد أن يتواصل.

وكانت الجزائر استعادت شهر جويلية الفارط رفات 24 مقاوما جزائريا بعد بقائها 170 سنة في متحف الانسان بباريس.

وأكد الرئيس تبون عزم الدولة على إتمام العملية حتى يلتئم شمل جميع الشهداء فوق الأرض التي أحبوها وضحوا من أجلها.