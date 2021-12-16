صاحب شركة إستيراد وتصدير ثمور دڨلة نور مهدد بالحبس

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد عشية يوم الخميس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لصاحب شركة تصدير ثمور دڨلة نور بطولڨة بولاية بسكرة. وهذا بعدما تمت متابعته بجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبدحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.

تفاصيل قضية الحال حسب مدار في جلسة المحاكمة ان المتهم كانت لديه معاملات تجارية بينه وبين شركة فرنسية من اجل تصدير ثمور من نوع دڨلة نور الى فرنسا ولم يصرح بالقيمة الحقيقية للبضاعة المصدرة إلى إدارة الجمارك، حيث صرح قيمة البضاعة المصدرة بقيمة 14 الف اورو في حين كانت قيمتها الحقيقية ب 20 ألف اورو.

المتهم اثناء إستجوابه من قبل قاضي الجلسة إعترف بالتهمة المنسوبة إليه. كما إعتذر من هيئة المحكمة وطالب بظروف التخفيف، ومن جهة أخرى صرحت هيئة دفاعه اثناء تدخلها للمرافعة بأن موكلها قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه عن محكمة الحال والذي قضى بإدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، ملتمسة من هيئة المحكمة حبذا لو تكون العقوبة غرامة مالية عوض الحبس. فيما حدد قاضي الجلسة تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى تاريخ 30 ديسمبر الجاري.

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أجلت محكمة سيدي امحمد ملف قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية وإبرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد” إلى 29 ديسمبر. كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين و كذلك بسبب غياب الأطراف المدنية و الشهود .

هذه القضية توبع فيها حسين نسيب رفقة العديد من المتهمين، كمسؤولين سابقين بالقطاع، بينهم وزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا. وكذلك زوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر الأسبق ومحمد حطاب وزير الرياضة الأسبق ومتهمين آخرين.

كما قام المتهمون بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياه قدرت قيمتها بقيمة 380 مليار. في حين وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

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وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، سابقا بإيداع الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت. في قضية مجمع امنهيد للإخوة شلغوم.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق في القضية، فإن الملف يتعلق أساسا بالوزيرة. لما كانت تشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية اقروديف.

وأضافت ذات المصادر، أن الوزيرة متهمة بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لمجمع امنهيد للاخوة شلغوم في مشروع شراكة. لإنجاز مطحنة بين مجمع الرياض ومجمع امنهيد في البويرة .

وأكدت ذات المصادر، أن الإخوة شلغوم وخلال مشروع شراكتهم مع مجمع الرياض، قاموا بتهيئة مطحنة البويرة بقيمة 20 مليار بالبويرة. ليتم إعادة تفكيكها وبيعها كخردة للمؤسسة الوطنية للاسترجاع.

وتجدر الإشارة، إلى أن الوزيرة قد صدر في حقها في وقت سابق قرار إيداع صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة. في قضية مطاحن قروصو، والتي تورطت فيها سنة 2014، أين تم تفكيك عتاد بقيمة 78 مليار. وبيعه كخردة لنفس المؤسسة الوطنية للاسترجاع.

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