صادي يحسم مكان إقامة الخضر في الـ”الكان” ويلتحق اليوم بالإمارات

حسم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، مكان إقامة المنتخب الوطني، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وكشفت مصادر مطلعة، بأن رئيس “الفاف” الذي تواجد بمدينة أبيدجان. الخميس الفارط، من أجل حضور قرعة نهائيات الـ”كان”. قرر تمديد إقامته بساحل العاج. من أجل ضبط الأمور الإدارية الخاصة بإقامة المنتخب.

وأفادت نفس المصادر في حديث مقتضب إلى “النهار أون لاين”. بأن صادي، تنقل أمس الجمعة، إلى مدينة بواكي، التي ستحتضن مباريات الخضر، لحجز فندق إقامة المنتخب، بهدف وضع الناخب الوطني، جمال بلماضي، وأشباله في أفضل الظروف.

كما أشارت نفس المصادر، إلى أن رئيس “الفاف” سيلتحق اليوم السبت. بوفد المنتخب الوطني، بأبو ظبي الإماراتية، في أول لقاء له مع محرز وزملائه. والذين يعرفونه حق المعرفة، لاسيما منهم الكوادر، على اعتبار أنه كان قد غادر الاتحادية سنة 2017.