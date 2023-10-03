صادي يعقد اليوم أول اجتماع للمكتب الفيدرالي

سيكون رئيس “الفاف” الجديد، وليد صادي، اليوم الثلاثاء، على موعد مع عقد أول اجتماع لمكتبه الفيدرالي، بعد انتخابه يوم الـ 21 سبتمبر الماضي، خلفا لجهيد زفيزف.

وكان مقررا أن يعقد هذا الاجتماع يوم الـ 28 سبتمبر الفارط، غير أن صادي. قرر تأجيله إلى اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، بسبب تزامنه حينها مع المولد النبوي.

وتوجّه أنظار الجمهور الكروي. نحو مبنى “دالي براهيم” الذي سيستضيف أول اجتماع فيدرالي للرئيس وليد صادي. من أجل الوقوف على أولى خطواته في إعادة هيكلة “الفاف”. وهو الذي توعد بإحداث ثورة في هرم التسيير، من أجل النهوض بالكرة الجزائرية.

ويرتقب أن يعلن صادي، على هامش هذا الاجتماع عن قرارات هامة. تخّص الكرة الجزائرية، لاسيما وأنه كان قد عبر عن عدم رضاه بخصوص العديد من النقاط أبرزها المديرية الفنية للاتحادية والأمانة العامة على حد سواء.