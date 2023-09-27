صادي يهنئ سيدات الخضر

هنأ رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وليد صادي، سيدات المنتخب الوطني، عقب تأهلهن أمس الثلاثاء، إلى الدور التمهيدي الثاني، المؤهل إلى كأس أمم إفريقيا 2024.

ومباشرة بعد حضوره إياب الدور التمهيدي الأول أمام منتخب أوغندا، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، توجّه رئيس “الفاف” مرفوقا بوالي واهران، سعيد سعيود، إلى مقر إقامة سيدات الخضر، أين قام الثنائي بتهنئة اللاعبات والطاقم الفني، بعد التأهل للدور القادم.

وأوضحت “الفاف” عبر موقعها الإلكتروني، بأن رئيسها صادي. تناول العشاء مع أعضاء المنتخب الوطني النسوي، بحضور عدد من أعضاء مكتبه الفيدرالي. من أجل تشجيع زميلات بوهني، لمواصلة مشوار التصفيات بنجاح، والتأهل إلى “كان” المغرب.

للإشارة، فإن المنتخب الوطني للسيدات، حسم تأهله إلى الدور الثاني، عقب التعادل بهدف لمثله أمام أوغندا، مستفيدا من فوزه ذهابا بثنائية لهدف، وسيواجهن في الدور القادم منتخب بورندي، الذي تأهل على حساب إثيوبيا.

وتلعب مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل مباشرة إلى نهائيات الـ”كان” يوم الـ 27 نوفمبر المقبل بالجزائر. على أن تقام مواجهة الإياب يوم الـ 5 ديسمبر القادم ببورندي.