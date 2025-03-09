صحافي فرنسي يستقيل من اذاعة RTL بعد معاقبته بسبب تشبييه الاستعمار الفرنسي للجزائر بالنازية

أعلن الصحافي الفرنسي، جان ميشال أباتي، عن استقالته نهائيا من اذاعة RTL، وهذا على خلفية توقيفه بشكل مؤقت من طرف إدارة الاذاعة بعد تصريحاته حول الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ونشر أباتي عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الإجتماعي X، منشور أعلن من خلاله استقالته نهائيا من اذاعة RTL. مشيرا أنه اتخذ هذا القرار على خلفية إقدام إدارة الإذاعة على توقيفه بشكل مؤقت. بعد التصريحات التي أدلى بها بخصوص الاستعمار الفرنسي للجزائر.

يشار أن الصحافي أباتي شبه المجازر التي قامت بها فرنسا بالجزائر بجرائم النازيين في فرنسا.

وعليه فإن قضية أباتي ومعاقبته بعد تصريحاته كشفت النفاق الفرنسي وزيف حرية التعبير.

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