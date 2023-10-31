صحيفة “فايننشال تايمز”:ضغط يمارسه الإحتلال الصهيوني على السيسي لاستقبال اللاجئين

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو .حاول إقناع دولاً في أوروبا بالضغط على. مصر لاستيعاب لاجئين من قطاع غزة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنّ هذه الفكرة التي طرحها نتنياهو في اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين الأسبوع الماضي. طرحتها أيضاً دول أخرى، من بينها جمهورية التشيك والنمسا، وذلك في مناقشات خاصة أدت إلى قمة زعماء الاتحاد الأوروبي. يومي الخميس والجمعة.

وقال دبلوماسي غربي إنّ “نتنياهو أكّد أنّ الحل هو أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل خلال الحرب”، لكن “لم يُأخذ الأمر على محمل الجد لأنّ الموقف المصري .كان ولا يزال واضحاً للغاية، أي إنّهم لن يفعلوا ذلك”.

لكنّ دبلوماسياً غربياً ثانياً أفاد بأنّ هناك قادة أوروبيين “يعتقدون بأنّ الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة. بالتوازي مع الضغط على مص. قد يؤدي إلى تغيير في الموقف ويدفعها إلى الموافقة”.

ومع ذلك، رفضت الدول الأوروبية الرئيسية، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، هذه المحاولات باعتبارها “غير واقعية”. مشيرةً إلى رفض المسؤولين المصريين المستمر لفكرة قبول اللاجئين من غزة، حتى لفترة موقتة. بحسب “فايننشال تايمز”.

مصر بصوت عال: لا لفرض مشاكل الكيان الصهيوني مع فلسطين على مصر

وقد أعربت القاهرة بصوت عالٍ عن مخاوفها من أن تسعى “إسرائيل”. إلى استخدام الأزمة “لفرض مشاكلها مع الفلسطينيين على مصر”.

وقال عبد الفتاح السيسي هذا الشهر إنّ بلاده ترفض “أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. بالوسائل العسكرية أو عبر تهجير الفلسطينيين.

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وبحسب معلومات “فايننشال تايمز”، فإنّ المحادثات مستمرة بشأن “جلب المصابين من غزة إلى مصر” أيضاً. لكن ليس هناك يقين من التوصل إلى اتفاق.

في غضون ذلك، تحدّثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن اقتراح إسرائيلي جديد يقضي “بشطب ديون لدى البنك الدولي لمصر. مقابل استقبالها للاجئين”.

وفي التفاصيل، أوضحت الصحيفة أنّ “إسرائيل تحاول الضغط على الرئيس السيسي لقبول اللاجئين من قطاع غزة”.مشيرةً إلى أنّ نتنياهو أجرى محادثات مع زعماء العالم وطلب منهم محاولة إقناع القاهرة. باستقبال اللاجئين مقابل شطب البنك الدولي دين مالي كبير عليها”.

يُشار إلى أنّ معبر رفح الذي يؤدّي إلى منطقة سيناء المصرية هو نقطة الدخول والخروج الوحيدة من وإلى قطاع غزة، وهو حالياً الطريق. الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع، لكنه لم يعد صالحاً لذلك بحسب مراسل الميادين.

وتضغط حكومة الاحتلال على مصر لإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بهدف تفتيشها، فيما ترفض القاهرة الأمر، وتعتبره إهانة إلى سيادتها، بحسب ما ذكره محلل الميادين للشؤون الفلسطينية عبد الرحمن نصّار.