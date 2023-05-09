صدور مراسيم إنهاء مهام 19 سفيرا في الجريدة الرسمية

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام 19 سفيرا فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية.

وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، فقد قام الرئيس بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 أفريل الماضي. بإنهاء مهام 19 سفيرا، منهم من تمت إحالته إلى التقاعد ومنهم من تم تكليفه بمهام أخرى.

وحسب المراسيم فإن مراسيم إنهاء المهام شملت كل من بوعلام شيخي سفير الجزائر بالسنغال. محمد سفيان براح سفير الجزائر بالشيلي، وسلمى مليكة حدادي سفيرة الجزائر في كينيا، وفوزية بومعيزة السفيرة السابقة بالنمسا.

كما شملت المراسيم أيضا كل من العربي حاج علي السفير في برازافيل بالكونغو. وسعد معندي سفير الجزائر في ماليزيا وبومدين فاحي سفير الجزائر بالكاميرون.

كما تم إنهاء مهام عمر فريتح من منصب سفير في التشاد.

ولزهر سوالم من منصب سفير بسوسيرا، وعبد المالك بوهدو من منصب سفير في الكويت، إلى جانب عبد الحميد أحمد خوجة من منصب سفير في البحرين.

وشملت المراسيم أيضا سفير الجزائر في الإمارات خميسي عريف وباية سماعيل سفيرة الجزائر في بلغاريا.

وبخصوص السفراء الذين أنهيت مهامهم لإحالتهم على التقاعد، فقد شملت المراسيم كل من اسماعيل علاوة سفير الجزائر بألمانيا ومصطفى بوطورة سفير الجزائر في قطر، وعلي مقراني سفير الجزائر في بلجيكا ومرزاق بجاوي سفير الجزائر في رواندا، بالإضافة إلى مقدم بفضل سفير الجزائر في النرويج، ومحمد حسن الشريف سفيرنا بجنوب إفريقيا.