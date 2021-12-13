صدور مرسوم قانون المعاشات العسكرية والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين

أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسومين رئاسيين يتضمن الاوّل قانون المعاشات العسكرية. بينما المرسوم الثاني يتعلق بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 91 مرسوما رئاسيا يتضمن قانون المعاشات العسكرية وذلك بعد موافقة البرلمان. كما صدر مرسوم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

ووفق للمرسوم المتعلق بقانون المعاشات العسكرية فإنه يوافق على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أفريل سنة 2021 الذي يعدل في 17ذي الحجة عام 1496م الأمر رقم 76-106 المؤرخ ويتم الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.

كما اوضحت ذات الجريدة انه ووقفا للمرسوم المتعلق بالمستخدمين العسكريين فإنه يوافق على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق لـ 30 ماي سنة 2021 الذي يعّدل ويتم الأمر رقم 06-02- 28 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق لـ فيفري سنة 2007 والمتضـمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

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