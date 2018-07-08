صديق شهاب: من المستبعد رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية سنة 2019

قال صديق شهاب الناطق الرسمي بأسم التجمع الوطني الديموقراطي ان طريقة الاتصال في الحكومة يشوبه بعض النقائص.

وكشف ان “الارندي” يدعم توجيه الدعم الحكومي لبعض المواد الاستهلاكية.

واردف أن الدعم الاجتماعي لفئات من الشعب يجب ان يعاد توجيهه وادخال اليات اكثر نجاعة.

وأن “الارندي” يطالب دوما بتوجيه الدعم الحكومي الى بعض الفئات من الشعب وليس جميعها بطرق جديدة.

وقال ان اللجان التي تشرف على دراسة توجيه الدعم لم تكمل عملها وبالتالي لن يرفع دعم المواد الاستهلاكية خلال سنة 2019.

كما اضاف انه على الولايات و البلديات ان تضبط قوائم الفقراء الذين يستحقون الدعم.