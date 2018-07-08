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صديق شهاب: من المستبعد رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية سنة 2019

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صديق شهاب: من المستبعد رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية سنة 2019
بقلم مصطفى.ق

قال  صديق شهاب الناطق الرسمي بأسم التجمع الوطني الديموقراطي  ان طريقة الاتصال في الحكومة يشوبه بعض النقائص.

وكشف ان “الارندي” يدعم توجيه الدعم الحكومي لبعض المواد الاستهلاكية.

واردف أن الدعم الاجتماعي لفئات من الشعب يجب ان يعاد توجيهه وادخال اليات اكثر نجاعة.

وأن “الارندي” يطالب دوما بتوجيه الدعم الحكومي الى بعض الفئات من الشعب وليس جميعها بطرق جديدة.

وقال ان اللجان التي تشرف على دراسة توجيه الدعم لم تكمل عملها وبالتالي لن يرفع دعم المواد الاستهلاكية خلال سنة 2019.

كما اضاف انه على الولايات و البلديات ان تضبط قوائم الفقراء الذين يستحقون الدعم.


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