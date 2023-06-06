صعقة كهربائية تنهي حياة بطلة الكاراتي وسام ايسغد

أودت صعقة كهربائية أمس الاثنين، بحياة بطلة الكاراتي الصاعدة، ايسغد وسام، رياضية نادي الشباب الرياضي بابا أحسن “CRBH”.

واهتزت أسرة الكاراتي الجزائري، على وقع خبر رحيل واحدة من خيرة رياضي اختصاص “الكاتا” وجاء رحيل ايسغد وسام. ليكون يوم حزين لعائلة الكاراتي والرياضة الجزائرية عامة.

وتقدم رئيس الإتحادية الجزائرية للكاراتي، ياسين قوري، في منشور عبر صفحة الاتحادية على “فيسبوك”. بأحر التعازي القلبية لعائلة الفقيدة راجيا من المولى عز وجل أن يتغمدها برحمتها الواسعة ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

وللإشارة فإن البطلة الراحلة، كانت تحضّر لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، وهي التي كانت تلميذة في “قسم 3 علمي 1” بثانوية الشهيد عمار سواس -باباحسن- بالعاصمة.