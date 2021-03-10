صواريخ “البوليزاريو” تدّك 3 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الثلاثاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ119، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، أمس، جنود “المخزن” في منطقة ﯕلب النص بقطاع آوسرد.

أما بالنسبة لليوم الأربعاء، فلقد مس القصف الصحراوي مواقع الإحتلال المغربي في منطقتي أودي الظمران وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس.