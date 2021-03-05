صواريخ “البوليزاريو” تدّك 3 مواقع لقوات”المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ114، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، جنود “المخزن” بمنطقة روس لكطيطيرة بقطاع حوزة.

كما مس القصف الصحراوي، مواقع جنود الاحتلال المغربي بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.

وأضاف نفس البيان، أن قصف “البوليزاريو”، دكّ مواقع جنود “المخزن” المتخندقين في منطقة أجبيلات الخظر بقطاع الكلتة.