صواريخ “البوليزاريو” تدّك 6 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

والذي كشف بأن البوليزاريو، واصل لليوم الـ199 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، جنود “المخزن” بمنطقة طارف حميدة، أودي تيشط، ولد لثل، اودي الزيات وروس بن أعميرة بقطاع الفرسية.