صواريخ “البوليزاريو” تدّك 6 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الجمعة واليوم، والتي دخلت يومها الـ199 حسب البيان العسكري.
والذي كشف بأن البوليزاريو، واصل لليوم الـ199 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، جنود “المخزن” بمنطقة طارف حميدة، أودي تيشط، ولد لثل، اودي الزيات وروس بن أعميرة بقطاع الفرسية.
أما نهار اليوم السبت، فقد إستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات الاحتلال المغربي بمنطقة لعكد بقطاع المحبس.
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