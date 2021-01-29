صواريخ “البوليزاريو” تدّك 6 مواقع لقوات”المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية،اليوم الجمعة ،في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.
وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ78، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.
وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الخميس، جيش “المخزن” في عدة مناطق.
وعلى رأسها منطقة أﮒليب الشﮕ بقطاع آوسرد، وقوات “المخزن” المتواجدة في منطقة روس فدرة التمات شمال ديرت بقطاع حوزة.
بالإضافة الى قصف مركز على مواقع الإحتلال المغربي بمنطقة أجبيلات البيظ بقطاع الكلتة.
أما بالنسبة لليوم الجمعة، فدكت نيران “البوليزاريو” منطقتي روس الشيظيمية وأم لكطة بقطاع المحبس.
كما دكّت صواريخ الجيش الصحراوي مواقع القوات المغربيةبمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.
لتتواصل هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، مكبدة قوات “المخزن” خسائر معتبرة في الأرواح والعتاد على طول جدار الذل والعار.
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