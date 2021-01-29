صواريخ “البوليزاريو” تدّك 6 مواقع لقوات”المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية،اليوم الجمعة ،في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ78، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الخميس، جيش “المخزن” في عدة مناطق.