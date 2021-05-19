صواريخ الجيش الصحراوي تدّك 3 مواقع لقوات الإحتلال المغربي

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن امس الثلاثاء اليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ189 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس ، جنود “المخزن” بمنطقة اودي الزيات قطاع الفرسية.

اما بالنسبة لليوم الأربعاء، فلقد استهدف جيش التحرير الصحراوي، منطقة فددرة المرس قطاع حوزة.

بالإضافة الى منطقة اميطير لمخينزة قطاع المحبس حسب نفس نص البيان العسكري.