صور رائعة.. هكذا تستعد الكعبة لاستقبال رمضان

تقوم وكالة مجمع الملك عبدالعزيز، بصيانة كسوة الكعبة، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال وكيل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، أمجد الحازمي، أنه يتم تفقد ثوب الكعبة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص.

حيث يقوم الفريق المعني بالمهمة بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له. والعمل على إصلاح الملحوظات بشكل فوري في حال وجودها.

ويأتي كل هذا، للحفاظ على رونق الكعبة، وظهورها في أبهى حلة.

ويحرص فريق العمل على تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك استعدادا لشهر رمضان.

ويعمل الفريق، وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة.