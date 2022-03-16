صيدال يعتزم تصدير أكثر من 1.5 مليون يورو إلى دول إفريقية والشرق الأوسط

قالت الرئيسة المديرة العامة لمجمع، صيدال، فطوم أقاسم، أن المجمع يعتزم رفع كمية إنتاجه بـ47 بالمائة خلال العام الجاري مقارنة بـ2021.

وحسبما تم الإعلان عنه خلال عرض قدمته الرئيسة المديرة العامة للمجمع، فطوم أقاسم. خلال إجتماع العمل والتنسيق الذي ترأسه وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، بحضور مسيري ومسؤولي المجمع وإطارات الوزارة وممثلين عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وأشار بيان للوزارة، أنه فيما يتعلق بمحور الإنتاج من المنتظر أن يقوم المجمع خلال عام 2022. بتصنيع 151 مليون وحدة، بقيمة 15299 مليار دج. أي بزيادة قدرها 47 بالمائة.

كما أسدى الوزير تعليمات تقضي بقيام مجمع صيدال بضمان إنتاج وتوفير المواد الصيدلانية الإستراتيجية. من أجل أن يشارك في تنظيم السوق الصيدلانية للمستشفيات والمدينة.

وفيما يخص البحث والتطوير، يطمح المجمع إلى تسويق 21 منتجا جديدا تم تطويرها داخليا من طرف مركز البحث والتطوير بطاقة إنتاجية تبلغ 4 مليون وحدة. بقيمة 600 مليون دج. ويتوقع أن تنمو الحصة السوقية للمجمع بنسبة 5 بالمائة عام 2022 و10 بالمائة عام 2023.

وبخصوص محور تطوير إنتاج المواد الأولية، أصدر وزير الصناعة الصيدلانية تعليمات للإسراع بتحديث وحدة المدية المخصصة لإنتاج المواد الأولية والسواغات. بالإضافة كذلك وفيما يتعلق بمحور التصدير، يخطط المجمّع لبرنامج تصدير بأكثر من 1،5 مليون يورو موجه إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أكد الوزير بن باحمد على دعم وزارة الصناعة الصيدلانية ومرافقتها لمجمع صيدال. من أجل ترسيخها كأداة تساهم في السيادة الصحية للجزائر. كما عبر الوزير عن أمله في أن يكرّس المجمع مكانته كرائد في سوق الأدوية الوطنية في عام 2022. استمرارا لإنجازات عام 2021 بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19. من خلال النقل التكنولوجي المستمر لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان والمواد الأولية والسواغات. مما يسمح بزيادة مستوى إندماج الصناعة الصيدلانية بشكل كبير.