طائرة الجزائر تفشل في بلوغ مونديال 2018

الرياضة
  • -
  • 0
طائرة الجزائر تفشل في بلوغ مونديال 2018
بقلم كريم.تيغرمت

احتل المنتخب الجزائري لكرة الطائرة (رجال)، المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا التي جرت أحداثها بالقاهرة، مضيعا التأهل لمونديال 2018.

وضيع الخضر فرصة التواجد في المونديال، بعد هزيمتهم بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد، في المباراة الترتيبية التي جمعتهم بمنتخب الكاميرون.

وفوت المنتخب الجزائري، فرصة التواجد في نهائي هذه البطولة، بعد هزيمتهم أمام المتوج بالقب المنتخب التونسي، في الدور نصف نهائي.

للتذكير عادت المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة الإفريقية، لكل من منتخب تونس، مصر، والكاميرون، وهي المنتخبات المتأهلة لمونديال 2018.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

ads-desktop

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital