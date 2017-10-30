احتل المنتخب الجزائري لكرة الطائرة (رجال)، المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا التي جرت أحداثها بالقاهرة، مضيعا التأهل لمونديال 2018.

وضيع الخضر فرصة التواجد في المونديال، بعد هزيمتهم بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد، في المباراة الترتيبية التي جمعتهم بمنتخب الكاميرون.

وفوت المنتخب الجزائري، فرصة التواجد في نهائي هذه البطولة، بعد هزيمتهم أمام المتوج بالقب المنتخب التونسي، في الدور نصف نهائي.

للتذكير عادت المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة الإفريقية، لكل من منتخب تونس، مصر، والكاميرون، وهي المنتخبات المتأهلة لمونديال 2018.