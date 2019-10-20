طاسيلي تعزز برنامج رحلاتها نحو الجنوب إبتداء من الشهر القادم

أعلنت شركة طاسيلي للطيران، عن تعزيز برنامج رحلاتها نحو الجنوب إبتداء من الشهر القادم، عبر فتح خطين جديدين.

وحسب بيان للشركة، سيتم فتح خطين جديدين يربطان الجزائر العاصمة ومدينتي تندوف وعين صالح، إبتداء من 2 نوفمبر القادم.

وتمت برمجة رحلتي “العاصمة وتندوف”، و”العاصمة وعين صالح”، كل سبت وثلاثاء على التوالي.

وبالنسبة للخط الرابط بين العاصمة وتندوف، فإن الإقلاع سيكون على الساعة الثالثة والنصف زوالا، وعلى السادسة وخمسة وأربعين دقيقة من تندوف.

وأما الخط الرابط بين العاصمة وعين صالح، فسيكون الإقلاع على الساعة السادسة صباحا، وعلى الساعة التاسعة صباحا من مطار عين صالح.

وبخصوص الرحلات الإضافية، للخط الرابط بين العاصمة وأدرار، تمت برمجتها كل يوم إثنين على الساعة الثامنة صباحا إنطلاقا من العاصمة.

وعلى الساعة العاشرة وأربعون دقيقة، إنطلاقا من أدرار نحو العاصمة.

وهذه الرحلات الإضافية لخط العاصمة وأدرار، ستعزز الرحلات الموجودة يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع.

كما ستسمح الرحلات الجديدة، لشركة الطاسيلي، بتعزيز شبكتها للنقل نحو الجنوب، بـ768 مقعدا إضافيا.