طرابزون التركي يحضّر مقترحين لضم قيتون

تحضّر إدارة نادي طرابزون سبور التركي، لتقديم مقترحين إلى نظيرتها من باستيا الفرنسي، من أجل التعاقد مع لاعبها الدولي الجزائري، كيفن قيتون.

وكشف موقع “61saat” التركي، اليوم السبت، بأن مسؤولي طرابزون، يصرون على التعاقد مع الدولي الجزائري، خلال الميركاتو الصيفي، المقرر انطلاقه يوم الـ 3 جويلية المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، بأن باستيا الناشط في الليغ2 الفرنسية. اشترط في المفاوضات الأولية 2 مليون أورو، للتخلي عن قيتون.

مشيرا إلى أن طرابزون من جهته، سيقترح تخفيض المبلغ لضم لاعب الخضر. كما أن النادي وضع ضمن مخططاته امكانية استعارة قيتون، لموسم واحد، في حال تمسّك باستيا بشروطه المادية.

وفي الأخير، أوضح الموقع التركي، بأن مدرب طرابزون، نيناد بجيليسيا، منح موافقته النهائية من أجل التعاقد مع لاعب الخضر، الذي قدم مستويات كبيرة في الموسم الفارط، جعلته يختار ضمن التشكيلة المثالية لـ”الليغ2″.